Советник Нетаньяху рассказал о возможном расширении конфликта

Израиль в силах одновременно вести войну в Газе против ХАМАС и на севере страны с «Хезболлой». Однако расширение масштаба военных действий с территории Ливана приведет к колоссальным последствиям. Об этом «Известиям» рассказал советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман.

«Израиль уже сейчас ведет войну на несколько фронтов, но при этом важно понимать, что это не очередной локальный палестино-израильский конфликт или арабо-израильский конфликт. Ведь среди жертв нападения ХАМАС и десятки мирных арабских граждан (проживающих на территории Израиля. — Ред.). Для них вообще нет никакой разницы между евреем и палестинцем, ХАМАС — это однозначно ИГИЛ (запрещен в РФ. — Ред.)», — заявил он.

По его словам, локальный конфликт перерос в широкомасштабную войну между цивилизацией и варварством.

«Это практически война с осью зла и осью террора. Израиль способен вести боевые действия и в Газе, и в Ливане», — отметил Дмитрий Гендельман.

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«Наша ключевая цель — уничтожение власти ХАМАС в секторе Газа»