Советник Нетаньяху рассказал о ходе наземной операции в секторе Газа

Военно-политическое руководство Израиля приняло решение о достижении основных двух целей наземной операции ЦАХАЛ в секторе Газа: освобождение всех заложников и уничтожение ХАМАС. Об этом «Известиям» рассказал советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман.

«Политическое руководство страны во главе с премьер-министром Нетаньяху и по единогласному решению военно-политического кабинета приняли решение о достижении двух основных целей — это, прежде всего, освобождение всех наших заложников, среди которых, я напомню, младенцы, маленькие дети, молодые люди, пожилые граждане и жертвы Холокоста», — заявил он.

По его словам, все задачи возложены на командование армии, и именно генштаб совместно с военным кабинетом определяет тактические направления наступательных действий.

«Несмотря на то, что основные интенсивные военные действия ведутся сейчас в северной части сектора Газа, ни один террорист ХАМАС или другой террористической организации не может чувствовать себя в безопасности практически нигде», — отметил Гендельман.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Наша ключевая цель — уничтожение власти ХАМАС в секторе Газа»