Армия Израиля сообщила о новых авиаударах по объектам «Хезболлы» в Ливане

ВВС Израиля нанесли удары по инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане в ответ на обстрелы израильской территории. Об этом 10 ноября заявила израильская армия в своем Telegram-канале.

В сообщении отмечается, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла также удары по террористическим объектам, используя артиллерию и управляемый минометный боеприпас «Железное жало».

«Среди целей были террористические базы и инфраструктура, наблюдательные пункты и технологическое оборудование, используемое для осуществления террора против Израиля», — написано в заявлении.

Накануне ливанское шиитское движение «Хезболла» нанесло ракетный удар по израильскому объекту в городе Метула на границе с Ливаном.

До этого, 7 ноября, заместитель генерального секретаря «Хезболлы» Наим Касем пригрозил эскалацией, если увеличатся атаки в секторе Газа со стороны Израиля. 4 ноября пресс-служба «Хезболлы» сообщила о нанесении удара по пяти позициям армии Израиля. Был атакован ряд армейских позиций оккупационного режима с применением ракет и подходящего вооружения. В ответ на это истребители ЦАХАЛ нанесли удары по объектам ливанского движения параллельно с танковыми и артиллерийскими ударами.

Ливанское движение «Хезболла» присоединилось к военным действиям против Израиля 8 октября. Движение заявило о своей солидарности с ХАМАС и готовности поддержать палестинское движение в борьбе с Тель-Авивом. «Хезболла» выступает против Израиля и его союзников, проводящих собственную политику на Ближнем Востоке.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.