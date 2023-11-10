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ЦПВС предупредило о подготовке боевиками ударов по объектам САР и РФ

ЦПВС: боевики готовят удары по российским объектам в Сирии
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Фото: commons.wikimedia.org/Cpl Si Longworth RLC
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Террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) в районе населенного пункта Эль-Баб ведет подготовку к атакам с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и реактивной системы залпового огня (РСЗО) по гражданской инфраструктуре, точкам дислокации военных САР и РФ, а также к удару по аэродромам в Алеппо. Об этом на брифинге 9 ноября сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

Он добавил, что российские военные примут упреждающие меры.

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Накануне Кулить отметил, что за сутки «Джебхат ан-Нусра» осуществила восемь обстрелов позиций сирийских правительственных войск в Идлибской зоне деэскалации. Кулить также сообщил о поражении Воздушно-космическими силами (ВКС) России пункта управления и подземные укрытия боевиков, причастных к обстрелам военнослужащих правительственных войск Сирии. Авиационные удары были нанесены по объектам незаконных вооруженных формирований.

Днем ранее, 7 ноября, заместитель руководителя ЦПВС рассказал о поражении подземного укрытия боевиков, от обстрела которых погибли двое военнослужащих правительственных войск Сирии. В этот день в идлибской зоне деэскалации зафиксировано шесть обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны «Джебхат ан-Нусра» и «Исламской партии Туркестана» (запрещена в РФ).

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