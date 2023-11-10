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Чистый отток капитала из РФ вырос вдвое

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Чистый отток капитала частного сектора из России за III квартал 2023 года увеличился в два раза. Он составил $18 млрд против $9 за апрель-июнь, говорится в бюллетене «Комментарии о государстве и бизнесе» НИУ ВШЭ за авторством ведущего эксперта института «Центр развития» Сергея Пухова. Такая динамика в материале называется одной из главных причин ослабления рубля.

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Насколько верна эта оценка и как вывод капитала повлиял на бизнес в России

Рост вывоза капитала может быть связан с уходом иностранных компаний с российского рынка, ухудшением инвестиционного климата, волатильностью курса, а также с санкционными рисками, полагает доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.

Также давление оказывает тот факт, что расчеты за российский экспорт происходят с увеличенным лагом, отметила руководитель отдела макроэкономического анализа «Финам» Ольга Беленькая.

Нынешняя динамика может объясняться и увеличением выплат зарубежным инвесторам как по обязательствам за вложения в отечественные компании, так и по судебным спорам, отметил научный сотрудник Центра Россия-ОЭСР РАНХиГС Кирилл Черновол.

Правительство и ЦБ должны активнее использовать инструменты, чтобы снизить волатильность на финансовом рынке, в том числе контролировать отток капитала, призвал в августе президент РФ Владимир Путин. С 16 октября закон обязал ряд экспортеров зачислять на счета в России от 80% валютной выручки, а продавать — 90% от этого объема.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Вывоз и ныне там: чистый отток капитала из РФ вырос вдвое

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