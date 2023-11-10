Bloomberg узнало об опасениях в ЕС по поводу ускорения использования активов РФ

Франция, ФРГ, Италия и Бельгия с опаской относятся к попыткам ускорить возможность применения замороженных активов Центрального банка (ЦБ) РФ для Украины и просят не форсировать эти действия. Об этом 9 ноября сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

«Государства-члены, включая Францию, Германию, Италию и Бельгию, с осторожностью относятся к ускорению усилий по использованию прибыли от попавших под санкции активов российского ЦБ для поддержки Украины», — говорится в публикации.

По словам собеседников агентства, ключевые страны ЕС заявили Европейской комиссии (ЕК) во время закрытого заседания в среду, 8 ноября, что они «выступают за более постепенный подход».

Правительства стран в первую очередь хотят разработать незаконодательный документ для гарантии того, что «формула использования прибыли, полученной от замороженных российских активов, является юридически обоснованной» и не ставит под угрозу финансовую стабильность, добавили источники.

Ранее, 8 ноября, глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что конфискация замороженных активов России за границей приведет к негативным последствиям в целом для развития глобальной финансовой системы.

В этот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия проработает ответные меры из-за одобрения в конгрессе США проекта передачи Киеву замороженных российских активов.

Кроме того, директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков рассказал «Известиям», что конфискация активов России за рубежом может вызвать эффект волны недоверия со стороны развивающихся рынков по отношению к Евросоюзу и США, в том числе может привести к резкому росту вывода активов между странами при росте геополитического противостояния ведущих мировых экономик, добавил он.

Законопроект, который предусматривает передачу Украине российских активов, комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США поддержал накануне, 7 ноября. Отмечается, что решение о конфискации средств, которые находятся под американской юрисдикцией, сможет принять президент США, после чего они перейдут в фонд поддержки Украины.

6 ноября Politico сообщила о проблемах, с которыми страны Евросоюза столкнулись при планировании использования замороженных в Европе для восстановления Украины активов РФ. Отмечается, что опасения против данной меры выразили Бельгия и Люксембург, которые хотели бы избежать финансовых и юридических рисков.

Днем ранее Financial Times также спрогнозировала серьезные экономические последствия в случае конфискации российских средств западными странами. Их изъятие может привести к дестабилизации мировой экономики, отметили в газете.

Страны Запада ужесточили санкционное давление на Россию в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе. Вскоре в Евросоюзе утвердили решение о заморозке активов ЦБ.