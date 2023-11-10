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В постпредстве РФ заявили о неэффективности санкций ЕС

Постпредство РФ: Европейский парламент усомнился в эффективности санкций
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Последняя резолюция Европарламента (ЕП) говорит о том, что у Евросоюза (ЕС) с санкциями в отношении России «что-то пошло не так». Об этом 9 ноября заявили в постпредстве РФ при ЕС.

«При прочтении принятой 9 ноября 2023 года очередной антироссийской резолюции, уверены, не только у нас складывается впечатление, что у Евросоюза в плане оказания на Россию санкционного давления, мягко говоря, что-то пошло не так», — говорится в комментарии постпредства.

Отмечается, что теперь в ЕС начался «поиск виноватых», которые могут оказаться в Совете ЕС и в Еврокомиссии (ЕК), поскольку их призвали «повысить профессионализм» в сфере введения ограничений в отношении Москвы.

Как напомнили в миссии, введенные ЕС односторонние санкции «по определению нелегитимны» и противоречат уставу ООН. Однако, по словам дипломатов, это не останавливает европейских законодателей, поскольку их даже не заботит то, что в тексте резолюции «разбросаны по сути призывы к вмешательству во внутренние дела третьих стран».

В российской дипмиссии заключили, что рестрикции Брюсселя спровоцировали целый ряд глобальных кризисов, последствия которых затронули весь мир.

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Ранее в этот день ЕП опубликовал резолюцию об эффективности санкций объединения против Москвы, из которой следует, что депутаты ЕП призвали ЕК пересмотреть рекомендацию о запрете для граждан РФ въезжать в страны ЕС на личном автотранспорте.

4 ноября глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила о составлении 12-го пакета санкций в отношении России. По ее словам, он будет включать новые запреты на экспорт и импорт, которые будут касаться ужесточения лимита цен на российскую нефть и мер по обходу санкций со стороны РФ.

31 октября агентство Bloomberg рассказало о деталях 12-го пакета санкций ЕС против РФ. В него могут войти торговые ограничения на €5 млрд. Предполагалось, что новый пакет будет включать ограничения на экспорт сварочного оборудования, химикатов и других технологий, используемых в военных целях.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября заявил, что санкции в каких-то областях тормозят Россию, однако в целом только стимулируют развитие страны.

10 сентября ЕК подтвердила интерпретацию санкционного законодательства, в рамках которой россияне не смогут въезжать в страны ЕС на зарегистрированных в РФ автомобилях. Позднее, 11 сентября, ЕК разъяснила правила санкционного законодательства, разрешив странам ЕС не конфисковать личные вещи граждан России, даже если такие предметы числятся в санкционных списках. Исключением становится провоз дорогих предметов, например автомобилей, сказал представитель ЕК Даниэл Шеридан Ферри.

Западные страны усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.

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