Госдеп США одобрил продажу Румынии танков M1A2 Abrams на $2,53 млрд

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Румынии танков M1A2 Abrams и оборудования к ним на сумму в $2,53 млрд. Об этом говорится в опубликованном 9 ноября заявлении управления по сотрудничеству в области безопасности (Defense Security Cooperation Agency, DSCA) министерства обороны США.

«Госдеп принял решение одобрить возможную продажу правительству Румынии основных боевых танков M1A2 Abrams и сопутствующего оборудования иностранным военным на общую сумму $2,53 млрд. DSCA предоставило сегодня необходимую сертификацию, уведомив конгресс о этой возможной продаже», — говорится в документе.

Кроме того, в госдепе отметили, что возможная продажа Бухаресту американских танков «укрепит возможности Румынии по ответу на нынешние и будущие угрозы». При этом в Пентагоне добавили, что продажа танков румынским военным «не изменит баланса сил в регионе».

«Предлагаемая продажа поддержит цели внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов, помогая улучшить безопасность союзника НАТО, который является важной силой для политической и экономической стабильности в Европе», — подчеркнули в документе.

Ранее, 27 июля, сообщалось, что госдепартамент США разрешил возможную продажу Румынии 16 десантных машин-амфибий пехоты (AAV) и других систем на $120,5 млн. По данным Вашингтона, представители Румынии ранее запросили разрешение на приобретение у США таких машин в различных модификациях, а также пулеметов.

До этого, 5 июля, премьер-министр Румынии Марчел Чолаку назвал необходимым присутствие войск ФРГ на территории страны. Чолаку также отметил, что надеется на как можно более быстрое принятие «соответствующего решения» между Бухарестом и Берлином.