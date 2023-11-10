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Минфин США заявил об усилиях по прекращению финансирования ХАМАС

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Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa/File Photo
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Вашингтон совместно со своими западными партнерами планирует принять скоординированные меры, чтобы лишить радикальное палестинское движение ХАМАС способов получения доходов. Об этом 9 ноября сообщил первый заместитель министра финансов США Уолли Адейемо на встрече с журналистами.

По его словам, США намерены ужесточать санкции в отношении организации. Он добавил, что союзники и партнеры также предпримут схожие действия.

«Я ожидаю, что в ближайшие недели и дни мы увидим от партнеров и союзников действия, о некоторых будет объявлено публично, другие будут предприняты незаметно, для закрытия благотворительных организаций, которые могут способствовать выплатам ХАМАС», — уточнил Адейемо.

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Накануне госсекретарь страны Энтони Блинкен объявил о том, что его страна не допустит сценария, при котором палестинское движение ХАМАС будет управлять сектором Газа после завершения конфликта. По его мнению, это может привести к повторению событий 7 октября. Политик уверен, что в секторе Газа к власти должно прийти правительство, которое присоединится к властям Палестины на Западном берегу реки Иордан.

7 ноября Госдеп США усомнился в прекращении атак ХАМАС на Израиль, если огонь в секторе Газа прекратится. По его словам, в такой ситуации ХАМАС перегруппирует свои силы, в то время как США «не могут этого допустить».

До этого, 31 октября, Израиль пригрозил остановить поставки гуманитарной помощи для мирного населения в Газе, если она попадет в руки представителей палестинского движения. На данный момент помощь поступает из различных международных источников. Сотрудники израильской службы безопасности проверяют каждый набор перед его отправкой.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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