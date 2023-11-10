СМИ узнали о досрочных выборах в Португалии на фоне коррупционного скандала

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза после скандала с отставкой премьер-министра страны Антониу Кошты объявил о роспуске парламента и досрочных выборах, назначенных на 10 марта. Об этом 9 ноября сообщила газета Diario de Noticias.

Португальский лидер объявил о досрочных выборах по итогам заседания государственного совета, консультативного органа при главе государства.

«Я сделал это по многим причинам», — сказал он, комментируя причины роспуска парламента.

Де Соуза подчеркнул, что хочет предоставить «большую ясность и энергичный курс» Португалии, «вернув слово народу без драматизации» на выборах, которые пройдут 10 марта.

«Я старался максимально сократить сроки этого решения», — добавил он.

По данным издания, прокуратура занимается расследованием «фактов, которые могут представлять собой преступления, связанные со злоупотреблением служебным положением, активной и пассивной коррупцией лиц, занимающих политические должности, и продажей влияния».

7 ноября стало известно, что премьер-министр Португалии Антониу Кошта подал заявление об отставке президенту страны в связи с коррупционным расследованием в его окружении.

Ранее в этот день прошли обыски в зданиях правительства и министерства инфраструктуры и окружающей среды. В ходе них был задержан глава администрации Кошты Витор Эшкариа. Также под подозрение попали министр энергетики Жоау Галамба и глава агентства по охране окружающей среды Нуно Лакаста.

Обыски связаны с предполагаемой коррупцией при выдаче концессий на добычу лития и строительство водородного завода.