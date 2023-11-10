В Запорожской области погибли высокопоставленные офицеры ВСУ

В Запорожской области в результате ракетного удара в по скоплению военнослужащих 128-й горно-штурмовой бригады во время церемонии награждения погибли несколько высокопоставленных военнослужащих украинской армии (ВСУ). Об этом 9 ноября сообщает издание The Washington Post (WP).

«Церемония превратилась в кровавую баню. В результате <…> ракетного удара погибли по меньшей мере 19 солдат, в том числе несколько высокопоставленных офицеров и некоторые из лучших бойцов 128-й бригады», — отмечается в материале.

По информации WP, на церемонии награждения присутствовало около ста военных. Ракета попала во двор здания, где проходила церемония, и в дорогу снаружи. После случившегося на место сразу же прибыли врачи, которые заявили, что ничего подобного они не видели с начала полномасштабного конфликта 24 февраля 2022 года.

5 ноября Минобороны РФ сообщало об уничтожении до 45 боевиков ВСУ на запорожском направлении. Попытки нападения были подавлены в районах Вербового и Работино. Там же было нанесено огневое поражение живой силе и технике 71-й егерской, 82-й десантно-штурмовой, 33-й механизированной бригад ВСУ.