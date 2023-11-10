Киев заявил о планах на проведение саммита по «формуле мира» в феврале

Глобальный саммит по украинской «формуле мира» может пройти уже в феврале 2024 года. Об этом 9 ноября сообщило агентство Reuters со ссылкой на главу офиса президента Украины Владимира Зеленского Игоря Жовкву.

«Саммит определенно состоится, поскольку он ознаменует собой символическое начало практического осуществления украинской «формулы мира», и подытожит все результаты, которые уже были достигнуты на этом пути», — процитировало агентство слова Жовквы.

Отмечается, что саммит должен вовлечь лидеров глобального Юга.

Ранее, 2 ноября, власти Украины сообщили о необходимости провести дополнительную консультативную встречу с США, Великобританией, Германией и Францией для обсуждения «формулы мира». Такое решение было принято после телефонного разговора главы офиса украинского президента Андрея Ермака с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Ермак уточнил, что диалог был посвящен обсуждению результатов международной встречи на Мальте 28–29 октября по продвижению «формулы мира».

В тот же день первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил в беседе с «Известиями», что Киев не пойдет на послабления при дополнительной консультации по данному вопросу. По его мнению, никакой украинской формулы нет, так как все формулы им пишут специалисты Госдепа США, которые работают сегодня в администрации президента уже несуверенной Украины.

Так называемая формула мира была предложена Владимиром Зеленским в ноябре 2022 года. Она состоит из 10 пунктов, выполнение которых будет якобы способствовать прекращению конфликта. 23 сентября 2023 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что украинская формула абсолютно нереализуема.

Россия продолжает спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент страны Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.