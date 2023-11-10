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Активистка потребовала прекратить огонь в Газе на выступление Байдена

Выступление Байдена прервала активистка, требующая мира в секторе Газа
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Выступающая за прекращение огня в секторе Газа активистка прервала выступление президента США Джо Байдена в городе Бельведер, штат Иллинойс, сообщили в четверг, 9 ноября.

«Вам необходимо призвать к прекращению огня в секторе Газа», — заявила женщина.

Сообщается, что Байден всё-таки ненадолго прервал свою речь перед членами Объединенного профсоюза рабочих автомобилестроительной промышленности США. Женщину освистала публика, и ее вывела охрана.

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Ранее, 8 ноября, американский телеведущий Такер Карлсон назвал Украину и действующего президента США Джо Байдена двумя главными ошибками, которые страна совершила в своей современной истории. Карлсон отметил, что двумя определяющими трагедиями поколения можно считать конфликт на Украине и президентство Байдена.

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