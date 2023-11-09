Глава Пентагона прибыл с официальным визитом в Нью-Дели

Глава Пентагона Ллойд Остин прибыл в столицу Индии Нью-Дели, чтобы принять участие во встрече министров иностранных дел и министров обороны в формате «2+2». Об этом 9 ноября сообщило агентство Indian Defence Research Wing.

Согласно публикации, визит продлится два дня и станет пятой встречей министров Индии и США в таком формате. В стране Остина встретил его индийский коллега Раджнатх Сингх.

Отмечается, что для главы Пентагона это уже девятый визит в Индо-Тихоокеанский регион. По данным агентства, сейчас то время, когда США вместе с союзниками и партнерами «продолжают добиваться исторического прогресса на пути к общему видению свободного и открытого региона».

Агентство подчеркнуло, что госсекретарь США Энтони Блинкен также присоединиться к Остину в Индии. На данный момент он находится в турне по странам Ближнего Востока и Азии.

Ожидается, что в Индии стороны обсудят ключевые вопросы двусторонней повестки, а также решение глобальных проблем и развитие сотрудничества в ИТР. Издание напомнило, что министерский диалог «2+2» — это дипломатический саммит, который проводится ежегодно с 2018 года.

Дискуссии министров иностранных дел и министров обороны США и Индии сосредоточены на общих вопросах, вызывающих обеспокоенность двух стран.

Ранее, 6 ноября, глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар назвал санкции против России рычагами влияния, которые западные страны используют лишь тогда, когда им удобно. При этом, по словам министра, многие части мира не принимают концепцию санкций таким же образом.

До этого, 20 октября, американские СМИ сообщили о намерении Белого дома запросить у конгресса более $100 млрд, $7 млрд из которых будут направлены на гуманитарную помощь Индо-Тихоокеанскому региону. При этом большая часть суммы будет реализована в качестве финансовой и гуманитарной помощи Израилю и Украине.