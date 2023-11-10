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Владимир Путин поздравил сотрудников МВД РФ с профессиональным праздником

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Президент России Владимир Путин 10 ноября поздравил сотрудников органов внутренних дел РФ с профессиональным праздником.

«Сегодня мы чествуем настоящих профессионалов, людей, которые стоят на страже закона и порядка, защищают права наших граждан и стабильность в обществе. Невзирая на опасность и риск, приходят на помощь в самых сложных, нередко чрезвычайных ситуациях. Мы гордимся лучшими сотрудниками МВД, которые всегда были на переднем крае борьбы с преступностью, произволом», — отметил российский лидер.

Путин подчеркнул мужество, решительность и компетентность работников, которые своими действиями укрепляли авторитет МВД России и закладывали традиции, которые потом становились легендарными.

«В этот праздник мы всегда с особой теплотой вспоминаем многие поколения солдат правопорядка, благодарим ветеранов за добросовестную, честную службу в мирное и военное время, за то, что воспитали достойную смену», — сказал глава государства.

Он также обратил внимание на то, что в связи с новыми угрозами в мире требования ко всему личному составу российского МВД возрастают. Следовательно, подчеркнул Владимир Путин, каждый сотрудник обязан усилить свою работу на вверенном ему участке и по максимуму использовать необходимый потенциал страны для своевременного решения задач по защите граждан.

«Особенно важна ваша эффективная работа в новых субъектах РФ — в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях», — сказал президент России.

Российские граждане видят в сотрудниках МВД свою защиту и опору, поэтому долг людей, которые стоят на страже закона, — укрепить веру людей в силу закона и государства, а также в торжество справедливости, добавил он.

«Более активно, решительно нужно работать и по другим ключевым направлениям. Пресекать провокации экстремистов, подрывающих межнациональный мир и межконфессиональные согласия. Жестко бороться с нелегальной миграцией и незаконным оборотом наркотиков. Повышать уровень безопасности на дорогах и выявлять экономические преступления», — подчеркнул Путин.

Президент России еще раз поздравил ветеранов и всех сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником и пожелал им и их семьям здоровья и успехов.

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