Rudaw: дрон нанес удар по базе США в Иракском Курдистане, там начался пожар

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) нанес удар по базе США на военном аэродроме Аль-Харир в провинции Эрбиль на севере Ирака, после чего там вспыхнул пожар. Об этом 9 ноября передает иракский телеканал Rudaw.

Как сообщил каналу представитель департамента гражданской обороны, возгорание вспыхнуло на складе топлива на авиабазе. Он добавил, что разрешения поехать на авиабазу для тушения пожара еще не поступало.

«В заявлении контртеррористического подразделения Курдистана говорится, что атака была осуществлена ​​с помощью дрона-смертника и привела к пожару», — говорится в материале.

Об атаке беспилотника накануне, 8 ноября, сообщило агентство Reuters со ссылкой на два источника в службе безопасности. Сведений о возможных пострадавших не приводилось.

Тем временем, иракское информационное агентство Shafaq New написало, что вблизи военной базы США в Эрбиль был слышен мощный взрыв. Это издание также не сообщило подробности произошедшего.

Ранее, также 8 ноября, заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США не видят значительного ущерба от участившихся атак на свои силы на Ближнем Востоке. По ее данным, с 17 октября американские военные базы в Ираке и Сирии подверглись обстрелам с применением ракет и ударных беспилотников как минимум 40 раз.

До этого, 6 ноября, телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщил, что 45 американских военнослужащих пострадали при атаках по базам США на Ближнем Востоке.

В конце октября глава Пентагона Ллойд Остин заявил о готовности ведомства принять меры, если атаки на силы США, осуществляемые при поддержке Ирана, на Ближнем Востоке не прекратятся. Он заявил об этом на фоне нескольких подобных прецедентов.

28 октября посол России в Ираке Эльбрус Кутрашев в интервью «Известиям» прокомментировал атаки «Исламского сопротивления Ирака» — движения, в котором состоят шиитские бойцы, раньше сражавшиеся против боевиков группировки «Исламское государство» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ) — на военные базы США в Сирии. С его слов, что данные действия больше напоминают демонстрацию силы. Посол добавил, что конфронтация происходила всегда, поскольку часть иракских вооруженных группировок не признает законом военное присутствие США в Ираке.

24 октября бойцы «Исламского сопротивления Ирака» обстреляли американскую базу Хараб Аль-Джир на северо-востоке Сирии из ракетной установки. Также в тот день организация взяла на себя ответственность за атаку на военные базы США у нефтяного месторождения Аль-Омар в провинции Дейр-эз-Зор и Эш-Шаддади с помощью беспилотников.

Атаки на американские базы на Ближнем Востоке участились на фоне обострения палестино-израильского конфликта, в котором США поддержали Израиль.