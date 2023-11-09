Реклама
Прямой эфир
Общество
Село в Дагестане переименовали в честь отца Хабиба Нурмагомедова
Общество
В Госдуму внесли законопроект о сокращении рабочего времени в неделю на один час
Мир
РФ выходит из соглашения с Японией о сотрудничестве в ликвидации ядерного оружия
Экономика
В ГД рассматривают предложение о выделении российским винам 50% торговых полок
Общество
Фигурантов дела об убийстве Дугиной приговорили к срокам до четырех лет
Мир
«Палестинский исламский джихад» готов освободить двух израильских заложников
Мир
Столтенберг заявил о приверженности НАТО контролю над вооружениями
Происшествия
Развожаев сообщил об уничтожении воздушной цели над морем в Севастополе
Мир
Правительство Венгрии заявило о несоответствии Украины критериям вступления в ЕС
Мир
«Хезболла» заявила о ракетном ударе по израильскому объекту на границе с Ливаном
Экономика
ЦБ РФ протестирует оплату цифровым рублем по динамическому QR-коду
Мир
Al Jazeera сообщает о девяти погибших в результате атаки Израиля на лагерь в Дженине
Мир
МИД РФ назвал провокационным заявление чиновника Израиля о ядерном оружии

Лавров рассказал о стремлении Запада дружить с Арменией против России

Лавров: Запад активно «обхаживает» Армению и хочет дружить с ней против России
0
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Западные страны «обхаживают» Армению, стремясь построить с ней дружеские отношении на базе противостояния с Россией. Об этом 9 ноября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия–1».

«Западные страны, которые вот сейчас обхаживают активно Армению, они хотят дружить с ней против Российской Федерации», — отметил министр.

Он также подчеркнул, что Москва не имеет предубеждений против внешних партнеров Еревана.

«Мы за то, чтобы Армения как член ОДКБ как наш близкий союзник, стратегический партнер всё-таки сама определила, как ей выстраивать отношения с внешними партнерами. Мы абсолютно не имеем никаких предубеждений в отношении круга ее внешних партнеров, друзей — как угодно назовите», — добавил Лавров.

Тонкая связь: Евросоюз и Россия прервали весь политический диалог
Стоит ли надеяться на потепление и от чего это зависит

Ранее в этот день в беседе с «Известиями» дипломат обратил внимание, что страны Запада пытаются настроить против РФ ее ближайших соседей и союзников. Он указал, что они всегда пытаются дружить исключительно в свою пользу, не признавая принцип баланса интересов и взаимной выгоды. Лавров назвал такой подход неоколониальным.

Кроме того, 9 ноября, президент РФ и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали совместное заявление по итогам переговоров и план действий по сотрудничеству на 2024–2026 годы. Также министерства энергетики двух стран подписали меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве по проектам строительства теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) в трех городах Казахстана.

Накануне Лавров обсудил с казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу отношения двух стран в контексте предстоящего визита Владимира Путина в республику.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023