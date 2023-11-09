Лавров рассказал о стремлении Запада дружить с Арменией против России

Западные страны «обхаживают» Армению, стремясь построить с ней дружеские отношении на базе противостояния с Россией. Об этом 9 ноября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия–1».

«Западные страны, которые вот сейчас обхаживают активно Армению, они хотят дружить с ней против Российской Федерации», — отметил министр.

Он также подчеркнул, что Москва не имеет предубеждений против внешних партнеров Еревана.

«Мы за то, чтобы Армения как член ОДКБ как наш близкий союзник, стратегический партнер всё-таки сама определила, как ей выстраивать отношения с внешними партнерами. Мы абсолютно не имеем никаких предубеждений в отношении круга ее внешних партнеров, друзей — как угодно назовите», — добавил Лавров.

Ранее в этот день в беседе с «Известиями» дипломат обратил внимание, что страны Запада пытаются настроить против РФ ее ближайших соседей и союзников. Он указал, что они всегда пытаются дружить исключительно в свою пользу, не признавая принцип баланса интересов и взаимной выгоды. Лавров назвал такой подход неоколониальным.

Кроме того, 9 ноября, президент РФ и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали совместное заявление по итогам переговоров и план действий по сотрудничеству на 2024–2026 годы. Также министерства энергетики двух стран подписали меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве по проектам строительства теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) в трех городах Казахстана.

Накануне Лавров обсудил с казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу отношения двух стран в контексте предстоящего визита Владимира Путина в республику.