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Киев обсудил с Парижем расширение совместного производства вооружения на Украине

Умеров: обсуждается расширение совместного производства вооружения с Парижем
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Фото: Global Look Press/dpa/Philipp Schulze
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Киев и Париж провели совместные переговоры по расширению совместного производства вооружения на Украине. Об этом 9 ноября заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.

«Провел переговоры с министром вооруженных сил Франции Себастьяном Лекорню о продлении военной помощи Украине. <…> Также мы обсудили видение расширения сотрудничества в оборонном секторе и локализации производства на Украине», — написал Умеров в своей социальной сети.

Париж намерен «изменить парадигму помощи Украине с расчетом на то, что конфликт затянется», ранее сообщили в минобороны Франции.

Отметим, что в конце прошлого года Франция создала фонд с бюджетом в €200 млн, чтобы Киев имел возможность размещать заказы на вооружение напрямую у французских производителей.

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню ранее сообщал, что французские и украинские предприятия военно-промышленного комплекса заключили около десятка соглашений.

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Накануне сообщалось, что США израсходовали 96% средств, выделенных на все направления поддержки Украины, в том числе поставки оружия, с начала спецоперации РФ. Об заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Он отметил, что Соединенные Штаты потратили свыше 90% в отношении отдельной военной поддержки. Он подчеркнул, что у Вашингтона осталось $1,1 млрд, предусмотренных для замещения оружия на армейских американских складах.

Военную и финансовую поддержку Украины усилили на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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