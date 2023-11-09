Реклама
Прямой эфир
Общество
Село в Дагестане переименовали в честь отца Хабиба Нурмагомедова
Общество
В Госдуму внесли законопроект о сокращении рабочего времени в неделю на один час
Мир
РФ выходит из соглашения с Японией о сотрудничестве в ликвидации ядерного оружия
Экономика
В ГД рассматривают предложение о выделении российским винам 50% торговых полок
Общество
Фигурантов дела об убийстве Дугиной приговорили к срокам до четырех лет
Мир
«Палестинский исламский джихад» готов освободить двух израильских заложников
Мир
Столтенберг заявил о приверженности НАТО контролю над вооружениями
Происшествия
Развожаев сообщил об уничтожении воздушной цели над морем в Севастополе
Мир
Правительство Венгрии заявило о несоответствии Украины критериям вступления в ЕС
Мир
«Хезболла» заявила о ракетном ударе по израильскому объекту на границе с Ливаном
Экономика
ЦБ РФ протестирует оплату цифровым рублем по динамическому QR-коду
Мир
Al Jazeera сообщает о девяти погибших в результате атаки Израиля на лагерь в Дженине
Мир
МИД РФ назвал провокационным заявление чиновника Израиля о ядерном оружии

Сотрудники ОМОНа сорвали подпольный концерт группы Zero People

0
Фото: соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудники ОМОНа сорвали подпольный концерт группы Zero People в Санкт-Петербурге. Об этом 9 ноября сообщил телеканал «78».

Отмечается, что информация о концерте была опубликована только в закрытых чатах, там же можно было купить билеты и узнать место встречи. Вместе со слушателями в концертный зал «Космонавт» вошли сотрудники ОМОНа, вывели несовершеннолетних, после чего построили всех в очередь для проверки документов. По данным телеканала, музыкантов забрали в отделение полиции.

В настоящий момент слушатели покидают здание концертного зала.

Zero People — сайд-проект музыкантов «Animal ДжаZ» Александра Красовицкого и Александра Заранкина.

Подключили к Свифт: когда в российском прокате появится фильм-концерт певицы
Экранную запись Taylor Swift: The Eras Tour уже слили в Сеть

Ранее концерт группы Little Big в Ереване, запланированный на 12 августа, был отменен. Причиной стали угрозы безопасности. Организаторы не могли дать гарантий, что мероприятие пройдет без происшествий

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023