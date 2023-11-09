Сотрудники ОМОНа сорвали подпольный концерт группы Zero People в Санкт-Петербурге. Об этом 9 ноября сообщил телеканал «78».

Отмечается, что информация о концерте была опубликована только в закрытых чатах, там же можно было купить билеты и узнать место встречи. Вместе со слушателями в концертный зал «Космонавт» вошли сотрудники ОМОНа, вывели несовершеннолетних, после чего построили всех в очередь для проверки документов. По данным телеканала, музыкантов забрали в отделение полиции.

В настоящий момент слушатели покидают здание концертного зала.

Zero People — сайд-проект музыкантов «Animal ДжаZ» Александра Красовицкого и Александра Заранкина.

Ранее концерт группы Little Big в Ереване, запланированный на 12 августа, был отменен. Причиной стали угрозы безопасности. Организаторы не могли дать гарантий, что мероприятие пройдет без происшествий