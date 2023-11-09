Москва вышла из соглашения с Токио о сотрудничестве в ликвидации ядерного оружия

Россия прекращает действие соглашения с Японией о сотрудничестве в области ликвидации подлежащего сокращению в России ядерного оружия по распоряжению премьер-министра страны Михаила Мишустина. Такое сообщение 9 ноября было опубликовано на официальном сайте опубликования правовых актов.

Мишустин подписал распоряжение Правительства РФ № 3114-р 7 ноября.

Таким образом, согласно 37 статьи закона «О международных договорах России», действие соглашения с Японией прекращается.

В распоряжении отмечается, что Министерство иностранных дел России обязано официально уведомить японское правительство об этом.

Правительства стран России и Японии пришли к договоренности о сотрудничестве в ликвидации подлежащего сокращению ядерного оружия и создании комитета по сотрудничеству в этих целях в 1993 году в Токио.

Соглашение также предполагало создание планов мероприятий, последовательность их осуществления, а также осуществление контроля над деятельностью, занятых исполнением функций соглашения, посредством проверок.

Ранее, 7 октября, Япония ввела санкции против более чем 80 физических лиц и девяти организаций из РФ. Данное решение было принято на фоне присоединения к России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

3 октября премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил, что японское правительство не намерено отступать от мирного курса своей политики в отношении РФ для того, чтобы решить с ней в будущем территориальный вопрос и подписать мирный договор по итогам Второй мировой войны.

В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о невозможности вести с Японией мирные переговоры в сложившихся условиях. Он добавил, что государство приняло позицию недружественной страны.