Минимум 19 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), включая нескольких высокопоставленных офицеров, погибли в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом 9 ноября сообщила газета The Washington Post (WP).

«В результате российского ракетного удара погибли по меньшей мере 19 солдат, присутствовавших на мероприятии, в том числе несколько высокопоставленных офицеров и некоторые из лучших воинов [128-й горно-штурмовой] бригады», — говорится в публикации.

В издании отметили, что инцидент произошел утром 3 ноября во время церемонии награждения военнослужащих бригады украинской армии. Сообщается, что мероприятие проводилось недалеко от линии боевого соприкосновения в селе Заречное. Кроме того, журналисты подчеркнули, что такие церемонии награждения поддерживают чиновники Украины, поскольку отмеченные боевые заслуги позволяют сохранять боевой дух солдат. Газета утверждает, что именно во время церемонии по территории был нанесен удар.

«Многие из них (бойцов ВСУ. — Ред.) во время мероприятия сняли шлемы и получили травмы головы. Десятки других были ранены», — говорится в статье.

Один из военнослужащих обратил внимание на то, что на месте было трудно оценить точное количество погибших и пострадавших.

В газете уточнили, что обычно на церемониях награждения присутствует около 30 человек, а сами мероприятия проходят в хорошо защищенном бункере или траншее. Однако 3 ноября награждение проводилось на открытой площадке, где участие приняли примерно 100 человек, включая тех, кто не получил награды.

5 ноября стало известно, что один из солдат 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ обвинил в смертельном инциденте на церемонии награждения руководство соединения, а также возложил на командование ответственность за гибель бойцов.

Ранее в этот же день Минобороны РФ сообщало об уничтожении до 45 боевиков украинской армии на запорожском направлении. Попытки нападения были подавлены в районах Вербового и Работино, где было нанесено огневое поражение живой силе и технике 71-й егерской, 82-й десантно-штурмовой, 33-й механизированной бригад ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.