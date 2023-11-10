Отличившимся в ходе спецоперации военным вручили награды в Санкт-Петербурге

Представители руководства Минобороны РФ в Санкт-Петербурге провели торжественное вручение наград военнослужащим, отличившимся в ходе проведения специальной военной операции на Украине. Оборонное ведомство в пятницу, 10 ноября, поделилось кадрами с мероприятия.

Помимо государственных наград участникам спецоперации присвоили очередные воинские звания и вручили документы на получение жилья с учетом расположения нового места службы, транспортной доступности и наличия объектов социальной инфраструктуры.

Кроме того, военные, прошедшие обучение в реабилитационно-образовательном центре, получили сертификаты об окончании курса дополнительного профобразования.

Бойцам передали теплые слова приветствия министра обороны РФ Сергея Шойгу. Глава оборонного ведомства также выразил военным благодарность за героизм, отвагу, самоотверженность и образцовое выполнение воинского долга.

Ранее, 7 ноября, Минобороны РФ вручило несколько боевых наград военнослужащим, отличившимся в ходе проведения спецоперации. В ведомстве также предоставили два сертификата на выплату денежных средств военнослужащим группировки войск «Запад», уничтожившим в ходе боев танки Leopard-2 немецкого производства на купянском направлении, от Григория Лепса и Юлии Барановской.

До этого, 3 ноября, Шойгу вручил высшие государственные награды и именное огнестрельное оружие российским военным, проявившим мужество и героизм в ходе спецоперации по защите Донбасса. По словам министра, о подвигах российских военнослужащих знают не только в России, их видела половина мира.

Также в начале ноября в госпитале Вишневского в Москве прошла торжественная церемония вручения государственных наград бойцам, которые получили ранения в ходе спецоперации на Украине. Всего было вручено 25 государственных наград.