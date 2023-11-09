Глава МО Израиля исключил прекращение огня в Газе до освобождения заложников

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не остановит свое наступление в секторе Газа, пока не будут освобождены все заложники. Об этом 9 ноября во время пресс-конференции заявил министр обороны страны Йоав Галант.

«Мы не остановим наступление, пока не вернем похищенных. Мы сделаем всё для того, чтобы осуществить это», — сказал он.

Галант также указал на то, что в секторе Газа находятся десятки похищенных палестинским движением ХАМАС детей.

Кроме того, он отметил, что израильские военные начали применять методы борьбы с укрепленными подземными туннелями боевиков. Галант подчеркнул, что в ближайшее время армия будет совершенствовать эти методы.

Министр также заявил, что Израиль готов потратить годы, что найти и уничтожить всех причастных к нападению на страну 7 октября.

«Мы найдем всех, кто напал на граждан Израиля, всех тех, кто похитил их, кто напал на наших детей и женщин. Это займет месяц, год, пусть это займет годы, мы не остановимся, мы не прекратим, пока не уничтожим всех и каждого <...>», — сказал израильский министр обороны, чьи слова приводит The Times of Israel.

Ранее в этот день президент США Джо Байден заявил, что шансов на прекращение огня в Газе нет. При этом он заверил, что США продолжат прилагать усилия для освобождения заложников, захваченных радикальным движением ХАМАС.

Также газета Financial Times о ссылкой на источники сообщила об обсуждении директором ЦРУ Уильямом Бернсом и главой «Моссада» Давидом Барнеа трехдневной гуманитарной паузы в Газе. По данным FT, главной целью временной приостановки боевых действий является получение полного списка заложников, находящихся в плену ХАМАС.

6 ноября американский журналист Сеймур Херш заявил о прорыве в решении вопроса с освобождением израильских заложников в секторе Газа благодаря тайным переговорам. Он отметил, что на данный момент известно о 248 пленных.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.