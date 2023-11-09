Названы лучшие рестораны Москвы 2023 года

Лучшие рестораны столицы 2023 года по версии национальной ресторанной премии WhereToEat были названы в четверг, 9 ноября, в Москве. Об этом сообщает корреспондент «Известий».

В составлении рейтинга по традиции приняли участие несколько сотен ведущих экспертов из числа столичных рестораторов, поваров, сомелье, гастрономических обозревателей и журналистов. Победители определялись путем тайного голосования. В шорт-лист вошли 50 заведений столицы.

Лучшим рестораном 2023 года в Москве признан Savva. На второй строчке рейтинга расположился ресторан Olluco. Третье место занял ресторан Loona. Также в первую десятку вошли Folk, White Rabbit, Sage, Maya, Jun, Onest и Probka на Цветном.

Звание «Шеф-повар года» досталось Виталию Истомину и Артему Лосеву (Ava, Loona, Narnia, Patriki). Лучшим «Сомелье года» стал Дмитрий Кипелкин (Lucky Group). В номинации «Выбор СМИ» победителем оказался ресторан Olluco. Лучшим баром признан Butler The Japanese Bar.

В специальной номинации «Официант года» по версии сервиса «Сберчаевые» награду вручили Евгений Чуднов (ресторан Loona).

WhereToEat — национальная ресторанная премия, учрежденная в 2013 году. Тогда по инициативе группы гастрономических журналистов составили рейтинг лучших ресторанов Санкт-Петербурга. Сегодня кроме Петербурга за звание лучших соревнуются рестораны в Москве, на Юге России, в Центральном регионе, Татарстане, Уральском федеральном округе, Пермском крае, Сибири и на Дальнем Востоке. Лучшие рестораны страны будут названы в апреле 2024 года.