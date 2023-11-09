Реклама
Прямой эфир
Общество
Село в Дагестане переименовали в честь отца Хабиба Нурмагомедова
Общество
В Госдуму внесли законопроект о сокращении рабочего времени в неделю на один час
Мир
РФ выходит из соглашения с Японией о сотрудничестве в ликвидации ядерного оружия
Экономика
В ГД рассматривают предложение о выделении российским винам 50% торговых полок
Общество
Фигурантов дела об убийстве Дугиной приговорили к срокам до четырех лет
Мир
«Палестинский исламский джихад» готов освободить двух израильских заложников
Мир
Столтенберг заявил о приверженности НАТО контролю над вооружениями
Происшествия
Развожаев сообщил об уничтожении воздушной цели над морем в Севастополе
Мир
Правительство Венгрии заявило о несоответствии Украины критериям вступления в ЕС
Мир
«Хезболла» заявила о ракетном ударе по израильскому объекту на границе с Ливаном
Экономика
ЦБ РФ протестирует оплату цифровым рублем по динамическому QR-коду
Мир
Al Jazeera сообщает о девяти погибших в результате атаки Израиля на лагерь в Дженине
Мир
МИД РФ назвал провокационным заявление чиновника Израиля о ядерном оружии

Названы лучшие рестораны Москвы 2023 года

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Сидоров
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лучшие рестораны столицы 2023 года по версии национальной ресторанной премии WhereToEat были названы в четверг, 9 ноября, в Москве. Об этом сообщает корреспондент «Известий».

В составлении рейтинга по традиции приняли участие несколько сотен ведущих экспертов из числа столичных рестораторов, поваров, сомелье, гастрономических обозревателей и журналистов. Победители определялись путем тайного голосования. В шорт-лист вошли 50 заведений столицы.

Лучшим рестораном 2023 года в Москве признан Savva. На второй строчке рейтинга расположился ресторан Olluco. Третье место занял ресторан Loona. Также в первую десятку вошли Folk, White Rabbit, Sage, Maya, Jun, Onest и Probka на Цветном.

Звание «Шеф-повар года» досталось Виталию Истомину и Артему Лосеву (Ava, Loona, Narnia, Patriki). Лучшим «Сомелье года» стал Дмитрий Кипелкин (Lucky Group). В номинации «Выбор СМИ» победителем оказался ресторан Olluco. Лучшим баром признан Butler The Japanese Bar.

В специальной номинации «Официант года» по версии сервиса «Сберчаевые» награду вручили Евгений Чуднов (ресторан Loona).

Кушать продано: в регионах увеличится число московских сетевых ресторанов
Какие заведения откроются и с чем связан рост спроса на качественную кухню

WhereToEat — национальная ресторанная премия, учрежденная в 2013 году. Тогда по инициативе группы гастрономических журналистов составили рейтинг лучших ресторанов Санкт-Петербурга. Сегодня кроме Петербурга за звание лучших соревнуются рестораны в Москве, на Юге России, в Центральном регионе, Татарстане, Уральском федеральном округе, Пермском крае, Сибири и на Дальнем Востоке. Лучшие рестораны страны будут названы в апреле 2024 года.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023