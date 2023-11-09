Село в Дагестане переименовали в честь отца Хабиба Нурмагомедова

В Дагестане переименовали село в честь Абдулманапа Нурмагомедова, тренера и отца экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Распоряжение 9 ноября подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Село Кироваул в Кизилюртовском районе переименовано в село Манапкала. Изменение название произошло на основании предложения Народного собрания Республики Дагестан.

Абдулманап Нурмагомедов проживал в Кировауле и тренировал борцов в местном спорткомплексе. В 2020 году он скончался в возрасте 57 лет от осложнений, вызванных коронавирусом. За свою карьеру он подготовил множество спортсменов, ставших чемпионами мира по единоборствам.

22 октября 2022 года российский боец MMA Ислам Махачев посвятил Абдулманапу Нурмагомедову свой чемпионский титул UFC в легком весе, который он выиграл в поединке с Чарльзом Орейрой.