Мать выбросила новорожденного ребенка в мусоропровод в Москве

Мать выкинула собственного новорожденного ребенка в мусоропровод на востоке Москвы. Об этом 9 ноября сообщила прокуратура столицы.

Инцидент произошел в жилом доме на улице Вешняковской. Женщина 1985 года рождения родила ребенка в квартире и поместила мальчика в ковш мусороприемника на первом этаже.

Соседи обнаружили кровь на лестничной площадке и вызвали полицию. Ребенок выжил, ему оказывается медицинская помощь.

«Установление всех обстоятельств произошедшего, а также принятие в отношении женщины процессуального решения, в том числе о возбуждении уголовного дела, на контроле в Перовской межрайонной прокуратуре», — говорится в сообщении прокуратуры в Telegram.

Ранее, 28 сентября, тело новорожденного ребенка обнаружили в мусоропроводе одного из домов в Череповце Вологодской области. Для определения причины смерти ребенка была назначена судебно-медицинская экспертиза.