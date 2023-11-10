В ДНР задержали украинца по подозрению в организации заказного убийства

Сотрудники УФСБ по Донецкой Народной Республике (ДНР) задержали гражданина Украины по подозрению в организации заказного убийства. Об этом 10 ноября сообщили в пресс-службе ведомства.

На кадрах мужчину задерживают на улице.

По данным спецслужбы, задержанный, будучи за границей, организовал покушение на директора одного из производственных объединений Мариуполя.

«Оперативные мероприятия позволили предотвратить убийство и задержать заказчика по приезду на территорию ДНР», — говорится в сообщении.

Следственное управление СК по региону рассмотрит материалы дела для принятия процессуального решения.

9 ноября УФСБ по региону задержало двух граждан России, которые помогали Вооруженным силам Украины (ВСУ) корректировать огонь по гражданской инфраструктуре.