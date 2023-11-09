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ЛАГ задокументирует военные преступления Израиля в секторе Газа

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Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
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Лига арабских государств (ЛАГ) задокументирует доказательства военных преступлений Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), совершенных в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан. Об этом говорится в принятом по итогам заседания совета ЛАГ заявлении от 9 ноября.

В документе подчеркивается необходимость поручить генеральному секретариату объединения собрать всю информацию и документы, которые могли бы выступить доказательствами преступных действий Израиля, и передать их в соответствующие органы международной юстиции.

Кроме того, участники заседания призвали к реализации арабской мирной инициативы, предусматривающей освобождение занятых Израилем в 1967 году территорий и признание государства Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме.

Также ЛАГ в своем заявлении отвергла любые международные соглашения, исключающие управление сектором Газа палестинской национальной администрацией. Арабские страны отказались и от любых планов по выселению палестинцев из сектора Газа, с Западного берега Иордан и Иерусалима.

Главы МИД стран лиги договорились о формировании комитета для принятия срочных мер и «обращению к международному сообществу и Совету Безопасности с требованием немедленного прекращения израильской войны в Газе и выполнения резолюции ГА ООН», цитирует документ ТАСС.

«Большинство поддерживает военные преступления Израиля в секторе Газа»
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Ранее в этот день премьер Палестины Мухаммед Штайе заявил, что Израиль ведет войну не против движения ХАМАС, а против палестинского народа. Он добавил, что число погибших мирных жителей за последний месяц уже превысило общее количество жертв среди гражданского населения за всё время конфликта на Украине.

Днем ранее заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател заявил, что Вашингтон не поддерживает в том или ином виде насильственное переселение палестинцев за пределы Газы.

Тогда же генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что с момента начала эскалации палестино-израильского конфликта погибли 92 сотрудника организации. При этом он подчеркнул, что количество погибших мирных жителей анклава указывает на то, что с военной операцией Израиля «что-то не так».

По последним данным, всего с момента начала палестино-израильского конфликта скончались 10,8 тыс. человек в секторе Газа, 4112 из них были детьми. Еще 26 905 человек получили ранения.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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