Прокуратура начала проверку после массового ДТП с участием теленка в Астрахани
В Астрахани организована проверка по факту массового ДТП с двумя пострадавшими, причиной которого стал теленок, вышедший на проезжую часть. Об этом региональная прокуратура сообщает в своем Telegram-канале 9 ноября.
Авария произошла 8 ноября в Ленинском районе города. Как пишет «Астрахань 24» со ссылкой на региональное УМВД, 57-летний водитель Nissan не заметил переходящего дорогу теленка и сбил его. От удара машина вылетела на встречную полосу и врезалась в легковой Hyundai, который, в свою очередь, отбросило на ВАЗ-2115 под управлением 62-летнего мужчины.
В результате ДТП пострадали 36-летняя водитель Hyundai и ее девятилетний сын. С различными травмами их госпитализировали. «Астрахань 24» также отмечает, что теленок после наезда выжил, сотрудники полиции организовали розыск его владельца.
«Прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства о безопасности дорожного движения и ответственном обращении с животными, а также соблюдению законодательства о профилактике и безнадзорности несовершеннолетних», — говорится в сообщении.
По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.