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Травматологический центр открылся на базе рязанской больницы скорой помощи

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В Рязани на базе больницы скорой медицинской помощи открылся амбулаторно-травматологический центр (АТЦ). Об этом медучреждение сообщает в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

В центре будут оказывать неотложную, травматологическую и специализированную помощь пациентам с травмами опорно-двигательного аппарата, а также антирабическую помощь и профилактику столбняка, которая проводится экстренно, пишет РИА «7 новостей».

Как отметил главврач больницы Сергей Тарасенко, между АТЦ и другими подразделениями учреждения налажено тесное взаимодействие. Таким образом, человек может быть переведен в стационар для госпитализации прямо из травмцентра.

Возглавил отделение врач травматолог-ортопед первой квалификационной категории Иван Киселев, уточняет 62INFO.ru.

«Наша травматологическая служба с открытием АТЦ вышла на новый уровень. Теперь у жителей города появилась возможность получить полную высокотехнологичную травматологическую помощь непосредственно на базе нашей больницы», — прокомментировал Киселев.

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