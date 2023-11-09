На улицах Новосибирска за неделю из-за гололеда пострадали 60 человек

Шесть десятков человек пострадали при падении на льду в Новосибирске за неделю. Об этом Сиб.фм сообщили в ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна Минздрава России.

Со 2 по 9 ноября в приемное отделение ННИИТО обратились 60 человек с травмами, полученными при падении на льду. В основном это люди старше 50 лет.

«Большинство отправлены на амбулаторное лечение, но девять человек госпитализировали, часть из них уже прооперированы», — рассказали в центре.

У пострадавших диагностированы травмы шейки бедра, верхних конечностей и позвоночника.