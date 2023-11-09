Готовность новой школы в Большом Вьясе в Пензенской области достигла 68%

В селе Большой Вьяс Лунинского района Пензенской области продолжается строительство новой школы. Готовность объекта достигла 68%, сообщает региональное министерство образования 9 ноября.

Сейчас в здании ведутся работы по штукатурке и покраске стен, установка потолков. Также продолжается благоустройство прилегающей территории, где построят футбольно-атлетический объект, баскетбольную и волейбольную площадки, секторы для подвижных игр.

Само здание школы будет двухэтажным. В нем предусмотрены помещения для библиотеки, информационного центра, медблока, столовой, а также мастерской для трудового обучения и кабинета домоводства. Для младшеклассников предусмотрен отдельный блок.

Как уточняет ИА «Пенза-Пресс», строительство началось в марте 2023 года по федеральному проекту «Современная школа» нацпроекта «Образование». Школа рассчитана на 160 учеников.