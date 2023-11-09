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Суд арестовал продавшую ребенка за 1 млн рублей женщину

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Фото: прокуратура города Москвы
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Суд в Москве заключил под стражу женщину, обвиняемую в продаже своего новорожденного сына. Об этом сообщила в четверг, 9 ноября, столичная прокуратура в своем Telegram-канале.

Купившую ребенка женщину отправили под домашний арест.

«Ее соучастнице, передавшей деньги за ребенка, судом избран домашний арест», — уточняется в сообщении.

Расследование уголовного дела находится на контроле в прокуратуре.

По факту продажи несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по п. «б», «з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ («Торговля людьми, совершенная в отношении несовершеннолетнего»).

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По версии следствия, в мае 2022 года 31-летняя жительница Нягани связалась с клиенткой из Москвы 1987 года рождения, выразившей готовность воспользоваться услугами по вынашиванию ребенка. После успешных переговоров в марте 2023 года девушке провели процедуру ЭКО в частной клинике, а 3 ноября она родила мальчика, которого передала биологической матери, получив за это около 1 млн рублей.

Никаких документов оформлено не было, все договоренности с суррогатной матерью имели исключительно устный характер.

В СКР заверили 8 ноября, что жизни ребенка ничего не угрожает, он передан в специализированное медучреждение.

По сведениям источника «Известий», суррогатная мать, пытаясь вернуть ребенка, сама обратилась в правоохранительные органы, где рассказала о произошедшем.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СКР по Москве Андрею Стрижову представить доклад о расследовании уголовного дела.

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