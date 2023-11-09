Суд арестовал продавшую ребенка за 1 млн рублей женщину
Суд в Москве заключил под стражу женщину, обвиняемую в продаже своего новорожденного сына. Об этом сообщила в четверг, 9 ноября, столичная прокуратура в своем Telegram-канале.
Купившую ребенка женщину отправили под домашний арест.
«Ее соучастнице, передавшей деньги за ребенка, судом избран домашний арест», — уточняется в сообщении.
Расследование уголовного дела находится на контроле в прокуратуре.
По факту продажи несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по п. «б», «з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ («Торговля людьми, совершенная в отношении несовершеннолетнего»).
По версии следствия, в мае 2022 года 31-летняя жительница Нягани связалась с клиенткой из Москвы 1987 года рождения, выразившей готовность воспользоваться услугами по вынашиванию ребенка. После успешных переговоров в марте 2023 года девушке провели процедуру ЭКО в частной клинике, а 3 ноября она родила мальчика, которого передала биологической матери, получив за это около 1 млн рублей.
Никаких документов оформлено не было, все договоренности с суррогатной матерью имели исключительно устный характер.
В СКР заверили 8 ноября, что жизни ребенка ничего не угрожает, он передан в специализированное медучреждение.
По сведениям источника «Известий», суррогатная мать, пытаясь вернуть ребенка, сама обратилась в правоохранительные органы, где рассказала о произошедшем.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СКР по Москве Андрею Стрижову представить доклад о расследовании уголовного дела.