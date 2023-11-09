Реконструкцию «Октября» в Липецке завершат к лету 2024 года

На базе бывшего кинотеатра «Октябрь» в Липецке появится многофункциональный концертный комплекс. Сейчас в здании ведется реконструкция, открыть его планируется уже летом 2024 года, сообщила мэр города Евгения Уваркина.

«Официально мы откроем новый «Октябрь» летом, в День города. Да, вы правы, по графику подрядчик должен сдать объект в мае. И он, конечно, это сделает. Но у нас в следующем году — 70 лет Липецкой области. Поэтому хотелось бы приурочить к этой дате торжественное открытие многофункционального концертного зала», — цитирует Уваркину GOROD48.

Подрядчиком выступает «Липецксантехмонтаж-1». Руководитель компании Андрей Бугаков рассказал мэру, посетившей объект, что наружные работы уже завершены и специалисты приступают к внутренней отделке помещений. Также почти завершено благоустройство территории.

Как уточняет LipetskMedia, на первом этаже «Октября» разместятся помещения для занятий вокалом, гримерные, зрительные залы. На втором — буфет, место отдыха и информационный центр.

Стоимость реконструкции составляет около 950 млн рублей. Средства выделены по нацпроекту «Культура».