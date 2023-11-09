В ГД рассматривают предложение о выделении российским винам 50% торговых полок

Российские вина могут занять 50% торговых полок — такая инициатива стала объектом рассмотрения Государственной думы. Об этом в четверг, 9 ноября, рассказал зампред комитета по экономической политике, депутат от «Единой России» Сергей Алтухов.

Он указал, что комитет под его руководством ведет плотную работу с запросами винодельческой отрасли и законодательными инициативами, затрагивающими поддержку отечественных производителей. Так, в начале октября депутаты провели выездное заседание на базе экспертного совета при комитете по экономической политике, где с правоприменительной точки зрения были проанализированы нормы отраслевого закона 468-ФЗ («О виноградарстве и виноделии в РФ»). В рамках мероприятия прежде всего была оценена эффективность принятых летом изменений, касающихся паспортизации виноградных насаждений и структуры субсидий — как подчеркнул Алтухов, политики получили хорошую обратную связь от виноградарей и виноделов.

«Были высказаны интересные предложения, над которыми сейчас идет работа и в нашем думском комитете, и в правительстве. Они касаются обнуления экспортных пошлины для российских производителей, закрепления 50% торговой полки за отечественным вином, расширения инструментов продвижения российских вин с помощью дистанционных продаж и рекламы виноделен в регионах производства. Безусловно поддерживаем и прозвучавшее сегодня предложение — закрепить долю российских вин в меню ресторанов», — поделился депутат во время II Российского винодельческого форума.

По словам политика, виноградарство и виноделие — самая быстрорастущая отрасль сельскохозяйственного сектора: один рубль, вложенный в эту сферу, возвращается в кратном размере. Расширение мер поддержки производителей будет способствовать увеличению темпов производства винных продуктов.

«Это здоровый протекционизм, который будет способствовать развитию экономики», — резюмировал Алтухов.

Как уточняется в публикации на сайте Ассоциации виноградарей и виноделов России, с 1 сентября 2023 года виноградари и виноделы должны создавать паспорт для каждого виноградного насаждения — в документ вносятся определенные сведения, которые потом направляются в Министерство сельского хозяйства и саморегулируемую организацию, созданную для этой сферы. Таким образом государство получает объективное представление о состоянии насаждений в стране, а также их характеристиках и сортах.

14 августа президент России Владимир Путин дал поручение продлить повышенный налоговый вычет для виноделов до 2026 года. Соответствующие изменения в законодательство должны быть внесены при условии реинвестирования средств в развитие производства и увеличение площадей виноградников.

Ранее, 14 июля, в Роскачестве рассказали «Известиям», что российское вино закрепило свои стабильные позиции в торговых сетях. До этого замглавы Минпромторга Виктор Евтухов отмечал, что доля продажи отечественных тихих вин в российских торговых сетях составляет 52%, игристых — 68%.

28 июня Путин на совещании по вопросам развития туризма поддержал идею по поддержке российского виноделия, в частности предложение Минэкономразвития о налоговом вычете для виноградарей в 2024–2026 годах. Он также отметил, что в данном вопросе важно учесть успешный опыт Дагестана по заключению инвестиционных соглашений с предприятиями, получающими такой налоговый вычет.