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Новый жилой квартал с многоэтажками возведут под Псковом

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В деревне Борисовичи Псковского района планируют возвести новый жилой квартал (ЖК) с многоэтажными домами и детским садом. Об этом глава района Наталья Федорова сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По ее словам, сейчас рабочие занимаются подготовкой инженерной инфраструктуры под строительство ЖК. Работы ведутся на участке вблизи поворота на деревню Родина, пишет Псковское агентство информации.

«Дело осложняется непростой геологией этой территории: под слоем земли находится скальный грунт. Подрядчик выкопал котлован глубиной 11 м, семь из которых — скальная порода, работать с которой значительно тяжелее, чем с более мягкими грунтами», — рассказала Федорова.

На данный момент, как уточняет Псковская лента новостей, залиты фундаменты под ливневые очистные сооружения и под канализационную насосную станцию (КНС), завершается обустройство котлована под КНС и начат монтаж каркаса под фундамент. Ведутся работы по сварке трубопровода и монтажу напорной линии канализации.

Жилой комплекс в Борисовичах будет состоять из 15 многоэтажных домов. Также на территории построят детский сад.

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