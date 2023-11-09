118 дней коллапса

Спустя 118 дней завершилась забастовка голливудских актеров. В какой-то мере она оказала влияние и на российскую киноиндустрию. В этом году три отечественных фильма по сборам преодолели рубеж в миллиард рублей: «Вызов», «Чебурашка», «По щучьему велению».

Я бы не сказал, что мы получили фору. Но из-за того, что некоторые крупные зарубежные проекты оказались на паузе и не вышли вовремя в прокат, например, вторая часть «Дюны», они не появились и у нас — ни в кино, ни на пиратских сайтах. Это одна из причин, почему наш зритель стал больше интересоваться отечественными картинами, смотреть их в кино.

На самом деле в Америке такое произошло не в первый раз. Забастовки случаются там время от времени. В 80-е была похожая история, тоже длилась около ста дней. В Голливуде есть профсоюзы, которые защищают права актеров, сценаристов. Это реально работающая структура. Она позволяет представителям индустрии добиться каких-то преимуществ, чувствовать себя социально застрахованными. Прошло 40 лет, у голливудских актеров возникли новые глобальные вопросы, они решили их поднять и добились успеха — прекрасно!

Другое дело, что это колоссальные финансовые потери. Они настолько велики, что американской киноиндустрии понадобится еще какое-то время, чтобы выйти из кризиса, к которому привел этот коллапс. 118 дней — серьезный удар по отрасли. Это потеря работы для огромного количества людей смежных профессий, которые оказались в ловушке. У них были определенные договоренности со студиями на съемки проектов, но процесс приостановился. В такой ситуации страдают все цеха: художники-постановщики, операторы, те, кто занят компьютерной графикой, потому что простаивали целые студии.

Но самые большие потери несут продюсеры. Такой застой — это более высокие траты на весь производственный цикл. Если проект поставили на паузу в разгар съемок, то простаивают декорации, за которые надо продолжать платить. Это большой ущерб.

Например, я сейчас делаю фильм «Прозрачные земли» с якутским режиссером Дмитрием Давыдовым. Мы построили большую декорацию. Если бы у нас произошла такая забастовка, нам бы пришлось приостановить съемки, и декорация стояла бы три-четыре месяца, для нашей компании потери были бы ощутимы.

Глобально в России такая забастовка сейчас невозможна. Мы к такому просто не готовы. Наша индустрия на данный момент находится в стадии нового зарождения. Идет процесс становления кинематографа. Как только встанут на ноги мейджоры, еще крепче — платформы, как только появятся актеры с определенными ставками, проблемы могут возникнуть.

Из тех вопросов, которые поднимали голливудские актеры, для нас, наверное, актуальна проблема использования искусственного интеллекта. В Америке ее озвучили, это может произойти и у нас. Что если в проекте появится образ, не согласованный с правообладателем? Это то, о чем стоит задуматься уже сейчас, — о защите авторского права. В российском кинематографе активно нейросети пока не используются, но работать с ними уже начали. А вот если говорить про сценарий, то уже сейчас искусственный интеллект может написать текст. В остальном же ощущение, что мы существуем на разных планетах и развиваемся совсем другим путем.

Нельзя сказать, что у нас совсем нет проблем. Одна из них, на мой взгляд, в том, что в отечественных проектах боятся ноунеймов. Нужны новые герои, характеры, актеры. Вторая — режиссерам не хватает хороших сценариев. Но у нас появляется много школ кино, помогает государство, в итоге вырастают крепкие режиссеры и достойные сценаристы. Боль авторских фильмов, в свою очередь, в том, что их стесняются показывать в кино и на платформах. У нас снимается много таких прекрасных проектов, но их мало кто видит.

Наша задача в этот период «межсезонья» — поработать, потрудиться, сделать классные фильмы, чтобы индустрия заработала во всю силу. Со временем мы докажем, что наше кино достойно показываться в мире на всех платформах. А бастовать — зачем? Сейчас время открытий, новых идей, героев.

В одном мы опережаем киноиндустрию Голливуда — маленькими бюджетами. Наши в сто раз меньше. Парадоксально, но это — большой плюс. Если бы у нас были фильмы с таким бюджетом, как в Америке, мы бы выпускали один-два фильма в год. Сейчас мы выпускаем много картин. В этом сите у нас остаются настоящие алмазы. Это дает нам шанс.

Автор — продюсер криминальной мелодрамы «Межсезонье» (режиссер Александр Хант), короткометражных и документальных фильмов

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