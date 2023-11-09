Землю для строительства школы изымут в Приволжском районе Казани

В Приволжском районе Казани изымут земельные участки и расположенные на них объекты недвижимости для строительства новой школы. Об этом сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на постановление исполкома, опубликованное в новом сборнике электронных документов

«Цель изъятия: реализация комплексного развития территории нежилой застройки города Казани, расположенной по адресу: город Казань, улица Магистральная (строительство объекта местного значения — школы)», — говорится в документах.

Как уточняет информагентство, участки будут изъяты путем выкупа. В перечень входят 16 земельных участков и объекты капстроительства, расположенные на них. Это дома № 35, 122, 124, 126 по Магистральной. Общая площадь земель составляет более 90 тыс. кв. м.

В конце октября сообщалось, что в Казани утвердили проект планировки территории «Каенлы» в Приволжском районе площадью более 80 га. На ней планируется возвести новый жилой комплекс с 20-этажными высотками.