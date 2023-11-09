Рябков рассказал о недавних консультациях РФ и США по двусторонним раздражителям

Россия и США не так давно провели консультации по двусторонним раздражителям. Однако существенного прогресса в отношениях государств не наблюдается, о чем в четверг, 9 ноября, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Эпизодически имеют место очные контакты, в том числе и в третьих странах. Не так давно на ответственном уровне прошел раунд двусторонних консультаций по так называемым раздражителям в наших отношениях. Предсказуемо мало прогресса, слабые перспективы движения вперед, хотя уж по вопросам-то функционирования диппредставительств, по визовым делам стоило бы, наверное, двинуться в сторону большей нормальности. Но пока готовности с той стороны к этому нет», — указал дипломат в эфире телеканала RTVI.

Рябков сравнил поведение США в диалоге по стратегической стабильности с биполярным расстройством.

«Американцы славятся тем, что в их подходах может одновременно сосуществовать и фундаментальное отрицание неких реальностей, которые, сколько бы они ни говорили о противоположном, все-таки независимо от их воли наблюдаются, и одновременно попытки повлиять на эту самую реальность, то есть ее перечеркнуть, но и как-то изменить», — заявил дипломат.

По его словам, никакой возможности для восстановления ведения дел в прежнем режиме в области стратегической стабильности не осталось.

Также Рябков допустил, что страны могут пойти на понижение уровня дипломатических отношений, и предупредил об опасности посещения США российскими гражданами.

«В последнее время участились факты арестов российских граждан под предлогом нарушения ими экспортно-контрольного законодательства США. Я хотел бы предостеречь всех сограждан, всех соотечественников, которые могут допускать, что к ним в том или ином виде могут быть предъявлены претензии, от легкомысленных выездов за границу и времяпрепровождения в состоянии такой психологической расслабленности», — отметил замглавы МИД РФ.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия готова начать с Западом диалог по стратегической стабильности, однако в данный момент не наблюдает необходимых для его начала условий.

7 ноября США заявили о приостановке своего участия в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) с 7 декабря. В связи с этим в американской администрации допустили возможность внесения изменений в размещение сил в Европе для «защиты» НАТО.

Этому предшествовало заявление МИД РФ, что процедура выхода России из ДОВСЕ полностью завершена. В ведомстве напомнили, что действие международно-правового документа было приостановлено Россией еще в 2007 году и теперь он окончательно ушел в историю.

Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ в конце мая. Как отмечалось, поводом к принятию мер по денонсации договора стала конфронтационная линия США и их союзников по отношению к РФ.

Договор об обычных вооруженных силах в Европе был подписан в Париже в 1990 году. Обновленная версия ДОВСЕ была ратифицирована на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году. Ее подписали только Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. В 2007 году Москва объявила о моратории на участие в договоре до тех пор, пока страны НАТО не начнут добросовестно его выполнять.