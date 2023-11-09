Захарова заявила о 300 российских детях в списках на эвакуацию из сектора Газа

В списках на эвакуацию из сектора Газа находится около 300 несовершеннолетних из России. Об этом 9 ноября сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В списках на эвакуацию из Газы очень много детей. Речь идет ориентировочно о 300 несовершеннолетних гражданах России. Месяц они находятся в блокаде», — написала она в Telegram.

Ранее в этот день Захарова заявила, что списки на эвакуацию российских граждан из сектора Газа сформированы и переданы. При этом она указала, что Россия была шокирована заявлением посла Израиля, что для согласования списка на эвакуацию может потребоваться до двух недель.

7 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что для эвакуации с территории Газы российских граждан необходимы гуманитарные паузы.

При этом министр обороны Израиля Йоав Галант сказал, что страна не согласится на гуманитарную паузу в секторе Газа до тех пор, пока не будут освобождены удерживаемые в анклаве заложники.

До этого, 1 ноября, когда контрольно-пропускной пункт «Рафах» открылся для эвакуации иностранных граждан, посол России в Израиле Анатолий Викторов рассказал, что РФ ожидает информации от властей Египта по поводу вывода российских граждан из сектора Газа. Он отметил, что около 600 россиян ожидают эвакуации из Газы.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.