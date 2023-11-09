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В Белом доме сообщили о планах Израиля открыть второй гумкоридор в секторе Газа

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Фото: REUTERS/Mohammed Salem
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Израиль планирует открыть второй гуманитарный коридор в секторе Газа для выхода мирных жителей из зоны боевых действий. Об этом в четверг, 9 ноября, сообщил в ходе брифинга координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

«Второй маршрут вдоль прибрежной трассы позволит еще многим тысячам добраться до более безопасных районов на юге», — заявил он.

Кроме того, координатор Белого дома сообщил, что Израиль согласился начиная с 9 ноября ежедневно приостанавливать боевые действия на севере сектора Газа на четыре часа. Эти паузы, оповещение о которых будет делаться минимум за три часа до их начала, позволят людям уйти в безопасное место, а также будут использоваться для доставки гуманитарной помощи и освобождения заложников.

«Израильтяне сказали нам, что в течение паузы в этих районах не будет никаких военных операций, и что этот процесс начинается сегодня», — приводит Reuters слова Кирби.

По его словам, гуманитарные паузы стали возможными благодаря дискуссиям между официальными лицами США и Израиля в последние дни, в том числе благодаря переговорам американского лидера Джо Байдена и израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

При этом представитель Белого дома заявил, что прекращение огня между Израилем и ХАМАС является нецелесообразным, так как оно поможет палестинскому движению «узаконить то, что они сделали 7 октября».

Ранее в этот день газета Financial Times сообщила, что глава службы внешней разведки Израиля «Моссад» Давид Барнеа обсуждает с директором ЦРУ Уильямом Бернсом, а также с официальными лицами Катара возможность введения трехдневной гуманитарной паузы в боевых действиях в секторе Газа, чтобы освободить удерживаемых ХАМАС заложников. По данным FT, главной целью временной приостановки боевых действий является получение полного списка заложников, находящихся в плену ХАМАС.

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Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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