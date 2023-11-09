Путин объединил прямую линию и пресс-конференцию, проведет их до конца года

Прямая линия и пресс-конференция президента России Владимира Путина в 2023 году пройдет в совмещенном формате. Уже известна дата мероприятия, сообщил 9 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

По словам официального представителя Кремля, глава государства выступит перед публикой до конца года.

«Это будет совмещенный формат. Да, это будет в этом году. С датой мы уже определились, своевременно сообщим»,— заявил Песков.

В конце сентября пресс-секретарь президента уже подтвердил, что этот востребованный формат мероприятия состоится до наступления 2024 года. Ежегодно российский лидер общается с гражданами, слушая их обращения, жалобы и вопросы и по ходу давая поручения уполномоченным лицам.

В 2022 году прямая линия с Путиным не проводилась. В 2021 мероприятие прошло в формате онлайн 30 июня. Президент ответил на 68 вопросов.

А совмещенный с пресс-конференций формат уже проводился в декабре 2020 года.