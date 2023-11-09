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ЦБ в 2024 году протестирует оплату цифровым рублем по динамическому QR-коду

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Банк России протестирует оплату цифровым рублем по динамическому QR-коду. Об этом 9 ноября рассказала первый заместитель председателя Центробанка Ольга Скоробогатова.

«Банки ожидают увидеть еще операции между юридическими лицами и оплату не только по статическому QR-коду, но и по динамическому. У нас стоит это в планах на следующий год, мы идем четко по графику», — сказала она на форуме «Финополис».

Также, по ее словам, ЦБ начнет в текущем году прорабатывать вопрос о создании единого QR-кода для безналичных платежей.

«Такое изобилие QR-кодов, что человек теряется, что оплачивать и чем они между собой отличаются. Тема унифицированного QR не только для цифрового рубля, но и для безнала встает у нас как задача этого года. Я думаю, мы точно в этом году должны понять, как это сделать», — отметила Скоробогатова.

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Накануне глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, что тестирование цифрового рубля идет в соответствии с планом. Она отметила, что в 2024 году Центробанк расширит пилот проекта и в будущем перейдет к массовому внедрению этого инструмента.

1 ноября пресс-служба ВТБ рассказала «Известиям», что он первым среди российских банков разработал технологию снятия цифровых рублей через банкоматы. Функционал будет доступен пользователям ВТБ Онлайн — участникам пилота цифрового рубля. Получить деньги клиенты смогут в любом из 14 тыс. банкоматов банка по всей России.

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