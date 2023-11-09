Депутаты Госдумы продлили приостановку выплат по вкладам СССР до 2027 года

Депутаты Государственной думы приняли во втором и третьем чтениях закон о продлении до 1 января 2027 года приостановки компенсации в полном объеме сбережений, помещенных во вклады Сбербанка до 20 июня 1991 года. Речь идет о поправке к проекту федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, сообщает ТАСС.

По закону сбережения должны восстанавливаться посредством их перевода в долговые обязательства России. Так, для этого должен использоваться долговой рубль, стоимость которого определяется изменением соотношения контрольной стоимости необходимого социального набора и базовой стоимости этого набора.

Финансовая оценка проекта исходит из общего объема гарантированных сбережений на сумму в 345,54 млрд рублей, а размер единицы номинала долгового обязательства по состоянию на 30 декабря 2002 года составлял 31,51 долговой рубль.

Согласно данным правительства РФ, объем средств для погашения всех гарантированных сбережений граждан при их переводе в целевые долговые обязательства страны составляет 61,8 трлн. рублей. При этом каждый год эта сумма будет только увеличиваться: в 2025 — 64,2 трлн. рублей, а в 2026 — 66,8 трлн. рублей.

Действие закона приостанавливается депутатами с 2003 года «в связи с отсутствием источников финансового обеспечения и отсутствием законодательной области применения долгового рубля».

Ранее, 30 октября, кандидат экономических наук Владимир Григорьев заявил, что к настоящее время самым выгодным вариантом вложений можно назвать золото. Он объяснил, что инвестиции в этот драгоценный металл обычно бывают долгосрочными, но высокодоходными.