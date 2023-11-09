Реклама
Прямой эфир
Мир
Столтенберг заявил о приверженности НАТО контролю над вооружениями
Происшествия
Развожаев сообщил об уничтожении воздушной цели над морем в Севастополе
Мир
Правительство Венгрии заявило о несоответствии Украины критериям вступления в ЕС
Мир
«Хезболла» заявила о ракетном ударе по израильскому объекту на границе с Ливаном
Экономика
ЦБ РФ протестирует оплату цифровым рублем по динамическому QR-коду
Мир
Al Jazeera сообщает о девяти погибших в результате атаки Израиля на лагерь в Дженине
Мир
МИД РФ назвал провокационным заявление чиновника Израиля о ядерном оружии
Общество
Госдума в первом чтении одобрила создание реестра неплательщиков алиментов
Мир
Силуанов призвал активнее развивать экономические отношения с Казахстаном
Наука и техника
Борисов сообщил о продолжении подготовки полетов с космодрома Восточный
Общество
Сыновья Кадырова награждены высшим орденом парламента Чечни
Общество
МВД завершило следствие по делу бывшего замглавы Минтранса Токарева
Происшествия
Певца Мишу Марвина обманули на 255 тыс. рублей при аренде квартиры в Москве

Ломившегося в квартиру в военкору Коцу заключили под домашний арест

0
Фото: СК РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мужчине, который агрессивным образом пытался попасть в квартиру к военкору «Комсомольской правды» Александру Коцу, назначили домашний арест сроком на два месяца. Решение вынес Бутырский районный суд Москвы 9 ноября.

Под домашний арестом мужчина пробудет до 7 января, сообщили в столичном главке СК.

Ранее в этот день ему предъявили обвинение в нарушении неприкосновенности частной жизни.

8 ноября СМИ сообщили о попытках неизвестного попасть домой к военкору и требованиях к его жене рассказать о местонахождении Коца. Сам инцидент произошел днем 7 ноября. Мужчина стучался в дверь, задавал вопросы, угрожал и требовал организовать встречу с журналистом. Супруга Коца обратилась в полицию.

Бойцы без правил: в Мариуполе снайпер ранил корреспондента «Известий»
Украинские боевики целенаправленно открыли огонь по российской съемочной группе

Позже СК РФ сообщил о задержании в Москве мужчины, подозреваемого в попытке воспрепятствовать законной профессиональной деятельности журналиста. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 144 УК РФ.

Как установили следователи, задержанный за деньги собирал информацию о Коце. С 4 по 7 ноября он тайно следил за квартирой военкора и находился в этом же доме.

Как пояснил сам Коц, ему и его семье неоднократно поступали угрозы. В частности, неизвестные писали его жене и дочери в социальных сетях и звонили им, чаще всего с украинских номеров. Военкор отметил, что его личные данные периодически публикуются в украинских Telegram-каналах.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023