Ломившегося в квартиру в военкору Коцу заключили под домашний арест

Мужчине, который агрессивным образом пытался попасть в квартиру к военкору «Комсомольской правды» Александру Коцу, назначили домашний арест сроком на два месяца. Решение вынес Бутырский районный суд Москвы 9 ноября.

Под домашний арестом мужчина пробудет до 7 января, сообщили в столичном главке СК.

Ранее в этот день ему предъявили обвинение в нарушении неприкосновенности частной жизни.

8 ноября СМИ сообщили о попытках неизвестного попасть домой к военкору и требованиях к его жене рассказать о местонахождении Коца. Сам инцидент произошел днем 7 ноября. Мужчина стучался в дверь, задавал вопросы, угрожал и требовал организовать встречу с журналистом. Супруга Коца обратилась в полицию.

Позже СК РФ сообщил о задержании в Москве мужчины, подозреваемого в попытке воспрепятствовать законной профессиональной деятельности журналиста. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 144 УК РФ.

Как установили следователи, задержанный за деньги собирал информацию о Коце. С 4 по 7 ноября он тайно следил за квартирой военкора и находился в этом же доме.

Как пояснил сам Коц, ему и его семье неоднократно поступали угрозы. В частности, неизвестные писали его жене и дочери в социальных сетях и звонили им, чаще всего с украинских номеров. Военкор отметил, что его личные данные периодически публикуются в украинских Telegram-каналах.