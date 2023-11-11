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Названы пять лучших смартфонов от 60 тыс. до 100 тыс. рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Категория смартфонов от 60 тыс. до 100 тыс. рублей представляет собой некий «предпремиум»-сегмент, куда обычно входят либо флагманы прошлых лет, либо продвинутые новинки высокосреднебюджетного уровня. Рейтинг из пяти таких смартфонов — от самых бюджетных к более дорогим — 11 ноября представил обозреватель «Известий» по технологиям Иван Черноусов.

Свой топ он открыл, начав со смартфона Samsumg Galaxy S22.

«В этой категории «правит балом» компания Samsung. Например, «начальный флагман» Galaxy S22 2022 года выпуска можно приобрести за 60 тыс. рублей. Южнокорейские аппараты традиционно отличают отличные камеры, экраны и мощные процессоры. Плюс ко всему этому — совместимость с экосистемой Samsung», — рассказал Черноусов.

Далее в его рейтинге следует Huawei Mate 50 Pro.

«За 70 тыс. рублей можно купить самый настоящий флагман прошлого года — Huawei Mate 50 Pro. У него отличное «железо», которого хватит с запасом года на три-четыре. Единственное, с чем придется мириться, — виртуализацией некоторых Android-приложений. Но обычно, пользователи, которые выбирают смартфоны данного бренда, готовы идти на эти компромиссы», — отметил эксперт по технологиям.

На третье место рейтинга Черноусов поставил смартфон realme GT3.

«За 80 тыс. рублей можно купить флагманский аппарат 2023 года от компании realme — realme GT3. Его отличают продвинутые технические возможность, большое количество встроенной (1 Тб) и оперативной памяти. Камера у смартфона тоже в полном порядке», — рассказал он.

В категории 90 тыс. рублей эксперт отметил смартфон от Apple — iPhone 14.

«Преимущества смартфонов «яблочной компании» заключаются в отличной камере и быстром процессоре собственной разработки. Кроме того, айфоны лучше всего снимают видео — до их уровня пока не добрался никто из Android-производителей», — подчеркнул он.

Закрывает рейтинг смартфон от Samsung — Galaxy S22 Ultra.

«Прошлогодний флагман южнокорейской компании можно найти за 95 тыс. рублей. И, пожалуй, такое вложение средств будет гораздо более рациональным с точки зрения пользователя, нежели покупка Galaxy S23 Ultra за 115 тыс. Рублей — разницу между аппаратами можно заметить только под микроскопом, а 20 тыс. рублей вы сэкономите», — подытожил Черноусов.

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21 октября обозреватель «Известий» по технологиям Иван Черноусов представил рейтинг из пяти лучших смартфонов от 30 тыс. до 60 тыс. рублей.

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