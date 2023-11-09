Пожилой мужчина-инвалид погиб в результате пожара в частном доме в Саратове
В Ленинском районе Саратова в результате пожара в частном доме погиб пожилой мужчина-инвалид. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо» со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.
Пожар произошел днем в четверг, 9 ноября, в частном деревянном доме по улице Большая Поливановская, 22. Информация о нем поступила в спасательное ведомство в 12:28.
Площадь возгорания составила 5 кв. м. В результате погиб 78-летний мужчина, имеющий инвалидность.
Как уточняет информагентство, пенсионер проживал в доме один. В быту ему помогала соседка. Причина пожара устанавливается.
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