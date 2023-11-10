УФСБ России по Донецкой Народной Республике задержан гражданин Украины по подозрению в организации заказного убийства

УФСБ России по Донецкой Народной Республике задержан гражданин Украины по подозрению в организации заказного убийства

2023-11-09T17:45:31+03:00

2023-11-09T17:45:31+03:00

2023-11-09T17:45:31+03:00

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru