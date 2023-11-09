Пассажирский поезд насмерть сбил 12-летнюю девочку в Тамбовской области

Поезд Москва – Тамбов насмерть сбил 12-летнюю девочку на железнодорожных путях в Тамбовской области. Об этом сообщает Западное межрегиональное СУ на транспорте СКР.

Трагедия произошла 8 ноября на 472-м км перегона Тамбов – Селезни Восточной железной дороги. Пассажирский поезд сбил ребенка, находившегося на железнодорожных путях вне зоны пешеходного перехода, пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру».

В результате наезда девочка погибла. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека».

7 ноября грузовой поезд совершил наезд на 15-летнего подростка в дагестанском городе Дербент. В результате наезда несовершеннолетний юноша погиб.