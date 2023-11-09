«Хезболла» заявила о ракетном ударе по израильскому объекту на границе с Ливаном

Ливанское шиитское движение «Хезболла» нанесло ракетный удар по израильскому объекту в городе Метула на границе с Ливаном. Об этом 9 ноября движение сообщило в Telegram-канале.

«Бойцы исламского сопротивления атаковали в четверг объект в Метуле управляемыми ракетами», — сказано в заявлении.

Как отмечается, цель была поражена прямым попаданием.

Ранее, 7 ноября, заместитель генерального секретаря «Хезболлы» Наим Касем пригрозил эскалацией, если увеличатся атаки в секторе Газа со стороны Израиля. 4 ноября пресс-служба «Хезболлы» сообщила о нанесении удара по пяти позициям армии Израиля. Был атакован ряд армейских позиций оккупационного режима с применением ракет и подходящего вооружения. В ответ на это истребители ЦАХАЛ нанесли удары по объектам ливанского движения параллельно с танковыми и артиллерийскими ударами.

Ливанское движение «Хезболла» присоединилось к военным действиям против Израиля 8 октября. Движение заявило о своей солидарности с ХАМАС и готовности поддержать палестинское движение в борьбе с Тель-Авивом. «Хезболла» выступает против Израиля и его союзников, проводящих собственную политику на Ближнем Востоке.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.